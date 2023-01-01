BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

İZMİR’de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan sürücü alkollü çıktı. Aynı saat içerisinde 2. defa trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu. Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücü 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez yeni yıla bor işçileri ile girdi bor karbür fabrikası için tarih verdi
Bakan Dönmez yeni yıla bor işçileri ile girdi bor karbür fabrikası için tarih verdi
Yılmaz Vural, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor'da
Yılmaz Vural, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor'da
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu
Ankara’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye! 20 milyon liralık çekilişin sonucu
Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye! 20 milyon liralık çekilişin sonucu
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı!
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı!
Aydın'daki patlamada 3 kişi tutuklandı
Aydın'daki patlamada 3 kişi tutuklandı
Taksim'de yılbaşı yoğunluğu yaşandı
Taksim'de yılbaşı yoğunluğu yaşandı
İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşında görev yapan personel sayısını açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşında görev yapan personel sayısını açıkladı
Ukrayna'da buruk yılbaşı kutlaması
Ukrayna'da buruk yılbaşı kutlaması
Elon Musk tarihe geçti! 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
Elon Musk tarihe geçti! 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
Merkez Bankası yeni tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası yeni tedbirleri açıkladı