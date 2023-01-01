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Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruyu açtırdı

'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel programına ünlü isimler akın etti. Rapçi Sefo, oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Hülya Avşar, yarışmacı koltuğuna oturdu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırarak yarışmaya damga vurdu.

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'Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı.

Kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı yarışmada Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı.

İşte 1 milyon liralık o soru:

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A: 5 Ekim 1582

B: 15 Ekim 1582

C: 5 Kasım 1582

D: 15 Kasım 1582

Doğru cevap: B (15 Ekim 1582)

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