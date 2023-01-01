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Genç Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi

Genç Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a uzun süre ulaşamayan Doğukan Yiğit, polis sağlık ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler Savcı Atabaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde uzun süre Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a ulaşamayan meslektaşı Doğukan Yiğit, Atabaş'ın evine gitti.

Sağlık ve polis ekipleriyle 30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın evine giden meslektaşı Yiğit, arkdaşının cansız bedeniyle karşılaştı. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bozdağ'dan açıklama

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

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