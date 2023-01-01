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Kastamonu fena sallandı AFAD depremin şiddetini duyurdu

Kastamonu fena sallandı AFAD depremin şiddetini duyurdu

Kastamonu 2023'ün ilk sabahına depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kastamonu'da bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kastamonu'da bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kastamonu 2023'ün ilk sabahına depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre kentte bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 5.0 kilometre derinlikle gerçekleştiği kaydedildi.

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