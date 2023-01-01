2 eşini öldürdü hapisten şartlı tahliye edildi! Eve geldi 3. eşini de öldürdü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini darbederek öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü iddia edilen 65 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Daha önce de bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının dini nikahlı eşi Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cesedi el arabasıyla taşıdı

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

2 eşini de öldürüp şartlı tahliye edildi

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.