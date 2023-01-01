İBB'ye terör soruşturması! Soylu'nun 'İmamoğlu'nu aklıyor' dediği Saygı Öztürk bu kez belgeli yazdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye terör soruşturmasıyla "İmamoğlu'nu aklamaya çalışıyor" dediği yazar Saygı Öztürk, bu kez belgeleri paylaşarak cevap verdi. Buna göre terör suçlarına karışan bazı İBB personelinin AK Parti döneminde işe alındığı ve bunların bir kısmının İmamoğlu döneminde işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör soruşturması tartışmaları sürüyor.

Bakanlık "Terörle iltisaklı bin 668 kişi tespit ettik" dedi. Tepki gösteren İmamoğlu ise AK Parti’li yönetim döneminde alınan bazı kişilerin silahlı terör örgütü üyeliği, bombalı terör eylemi gibi suçlarının olduğunu öne sürdü ve soruşturmanın sadece kendisi ve kendi dönemindeki yöneticileri kapsamasını eleştirdi.

İmamoğlu, “O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa, gök kubbeyi başınıza yıkarız. Herkese eşit muamele yapılmışsa tamam aksi takdirde AK Parti milletvekili adayı müfettiş, bu eksikliği yapmışsa, hesabını çatır çatır bakanıyla beraber öder.” diye cevap verdi.

Soylu'nun aklama iddialarına yanıt

Öte yandan terör soruşturmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde İmamoğlu’nun ‘önünün kesilmek istendiğini ve iki koldan kuşatıldığını’ yazan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün “İmamoğlu’ndan önce onlara sorulmalı” başlıklı yazısı Soylu'nun tepkisini çekmişti. Soylu, Öztürk'ün 'Aklınca aklama operasyonu' yaptığını ileri sürmüştü.

İmamoğlu işlerine son vermiş

Hedefteki isim Öztürk, eleştirilere bu kez belgeleriyle yanıt verdi ve İmamoğlu'ndan önce İBB'de göreve başlayanların karıştığı belirlenen personelin suçlarına ilişkin olayları köşesine taşıdı:

-Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H., 1 Aralık 2018'de AKP'li belediye başkanı döneminde işe alındı. Personel dosyalarının incelemesinde bu kişinin kayıtları görülünce 4 Nisan 2022'de yani İmamoğlu döneminde işine son verildi.

-İstanbul Metro A.Ş'de 1 Kasım 2018'de işe alınan silahlı terör örgütü üyesi Y.'nin durumu da İmamoğlu döneminde fark edildi ve bu kişinin iş akdi 30 Mart 2022'de feshedildi..

-Sabıkalı oldukları, aralarında örgütün bombacısının da bulunduğu belgelerinde belirtilmesine rağmen onlarca kişi AKP'li başkan döneminde işe alındı. Bazı kişilerin ise adli sicil belgesini alırken özel sektörde işe gireceğini belirtmesine rağmen aynı belgeyle belediyeye alındıkları da ortaya çıkarıldı. Bunların belediye ile ilişkileri İmamoğlu döneminde kesildi. Yani, AKP'nin aldıkları sakıncalı personeli, CHP'li başkan çıkardı.

İBB'ye belge ya da rapor iletilmemiş

Terör bağlantılı olduğu öne sürülen 557 kişinin isimlerini İçişleri'nden İBB'nin bir yazıyla istediğini belirten Öztürk, ancak Bakanlığın bu isimlerin işten çıkarılması için harekete geçmediğini yazdı. Öztürk, İBB Genel Sekreteri Çağlar'ın 8 Aralık'ta Bakanlığa gönderdiği yazıyı paylaştı.

Saygı Öztürk'ün yazısının tamamı