BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL

EYT'lilerin beklediği haber geldi! Yeni düzenleme bu hafta Meclis'e geliyor

EYT'lilerin beklediği haber geldi! Yeni düzenleme bu hafta Meclis'e geliyor

Meclis, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak. EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, TBMM'nin gündemine gelecek.

Abone ol

Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurulda salı günü yapılacak.

Ayrıca Meclis Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için mesaisini sürdürecek.

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurulda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de müzakere edilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra Genel Kurul süreci başlayacak.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele, iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak. 7. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da bir haftalık aranın ardından yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.
Paylaş

EYT
ÖNCEKİ HABERLER
5 katlı binanın altındaki gizem komşular isyanda! Binayı yapan kepçeler bile kırılmış
5 katlı binanın altındaki gizem komşular isyanda! Binayı yapan kepçeler bile kırılmış
Traktörüyle 105 kilometre hız yapmaktan ceza yedi
Traktörüyle 105 kilometre hız yapmaktan ceza yedi
Apartmanda herkes tedirgin kimsenin huzuru yok her şey 1 yıl önce başladı
Apartmanda herkes tedirgin kimsenin huzuru yok her şey 1 yıl önce başladı
ŞOK marketler enflasyona savaş açtı! 1000 üründe fiyatı sabitledi
ŞOK marketler enflasyona savaş açtı! 1000 üründe fiyatı sabitledi
İBB'ye terör soruşturması! Soylu'nun 'İmamoğlu'nu aklıyor' dediği Saygı Öztürk bu kez belgeli yazdı
İBB'ye terör soruşturması! Soylu'nun 'İmamoğlu'nu aklıyor' dediği Saygı Öztürk bu kez belgeli yazdı
Genç Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi
Genç Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi
Kastamonu fena sallandı AFAD depremin şiddetini duyurdu
Kastamonu fena sallandı AFAD depremin şiddetini duyurdu
2 eşini öldürdü hapisten şartlı tahliye edildi! Eve geldi 3. eşini de öldürdü kimse görmesin diye...
2 eşini öldürdü hapisten şartlı tahliye edildi! Eve geldi 3. eşini de öldürdü kimse görmesin diye...
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Yılbaşına dakikalar kala korkunç olay! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Yılbaşına dakikalar kala korkunç olay! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Bakan Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini ziyaret etti: Türkiye yüzyılının da ilk bebeği
Bakan Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini ziyaret etti: Türkiye yüzyılının da ilk bebeği