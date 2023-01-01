Bakan Mustafa Varank, yeni yıla 'motokurye' olarak girdi; sipariş götürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara’da zorlu koşullarda çalışan kuryelerle birlikte girdi. Kaskını takan ve kurye kıyafetini giyen Varank, motosiklet ile dağıtıma çıktı. Bakan Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye’nin ilk Turcorn’ları arasında bulunan Getir’in kuryesi oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi.

Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Bakan Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümünde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı’nın Altındağ’da kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu’na giderek, sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri tam zamanında teslim etti.

"Gerçekten mi?"

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Partı, karşısındaki Bakan Varank’a “Gerçekten mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Varank öğrencilere TOGG tablosu hediye etti

Bakan Varank, öğrencilere Türkiye’nin Otomobili TOGG’un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti. Varank, genç kızın birlikte kaldığı oda arkadaşlarına içerisinde bilimsel ve kültürel yayınların bulunduğu dergi ve kitaplardan oluşan paketler de hediye etti.

Bakan Varank, Getir’in yöneticileri ile görüştüğünü, bu siparişlerden ücret alınmayacağını, yapılan ödemenin iade edileceğini söyleyerek, “İyi seneleriniz olsun, arkadaşlarına selam söyle” dedi. Yurdun 570 öğrenci kapasiteli olduğunu öğrenen Varank, yurt çalışanlarına da hayırlı bir yıl diledi.

“İnşallah iyi yıldız verirler”

Siparişi teslim eden Varank, Getir uygulamasında kendisinin kurye olarak resmini görünce, “İnşallah iyi yıldız verirler. Para da almadık” dedi. Bir süre sonra öğrenci ile telefonda görüşen Bakan Varank, “Siparişten memnun kaldıysanız bize yıldız verin” dedi.

Varank, daha sonra yurttan ayrılarak Etlik’te bulunan Getir’in dağıtım merkezine geçti. Varank’a Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, “Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Varank, merkezdeki Getir kuryelerine de baklava ikram ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.