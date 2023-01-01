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Köprü ve otoyollara zam geldi mi? KGM resmi açıklamayı yaptı

Köprü ve otoyollara zam geldi mi? KGM resmi açıklamayı yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücetlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

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