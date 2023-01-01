Filipinler'de sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

Filipinler'de geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların bilançosu artıyor. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Filipinler'in Misayas ve Mindanao bölgelerinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 39'a yükselirken, 22 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Filipinler'in Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, kayıp sayısının ise 22'ye yükseldiği ve 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Köyler, kasabalar ve yollar sular altında kalırken, 50 binden fazla kişinin selden etkilenerek evlerini terk ettiği belirtildi.

Sel felaketinin altyapıda ve tarım arazilerinde yol açtığı zararın 1.43 milyar peso (24.4 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.