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Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi

Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi

İstanbul'da taksi ücret tarifelerine zam yapılması kararının ardından taksiciler, fiyat güncellemek için sıraya girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) alınan, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak zamlı tarife üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncellemeye başladı.

Bağcılar’da taksimetrelerin fiyat güncellemesini düzenleyen firmanın önünde araç kuyruğu oluşturan taksicilerden Cenker Çokatar, sabahın erken saatinde sıraya girdiğini belirterek, gelen zam kararıyla taksicilerin bir nebze de olsa rahat nefes alabileceğini söyledi.

Daha önce para kazanamadıklarını savunan Erhan Yapıcı ise gelen zamlarla kazanç durumlarının daha iyi olabileceğini ifade etti.

UKOME 27 Aralık 2022'de aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya çıkarılmıştı.

Tarife, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

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