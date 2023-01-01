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İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur'un, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir detayı dikkat çekti.

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İngiltere’nin büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, bugün oynayacağı lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı. Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.

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