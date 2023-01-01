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Beşiktaş'ta Dele Alli için yolun sonu! Her şey ocak ayına bağlı

Beşiktaş'ta Dele Alli için yolun sonu! Her şey ocak ayına bağlı

Beşiktaş’ta Dele Alli ile devre arasında yollarını ayırabilir. İngiliz oyuncunun ocak ayı performası, siyah beyazlı takımdaki geleceğini belirleyecek.

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Beşiktaş Dele Alli için karar aşamasına geldi. Sezon başında Everton’dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.

NTV Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah-beyazlı yetkililer Alli’nin Everton’a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli’ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro’yu kasasında tutacak.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı.

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