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Yılbaşı gecesi kardeş cinayeti! Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini öldürdü

Yılbaşı gecesi kardeş cinayeti! Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini öldürdü

AYDIN’ın Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, yeni yıl akşamı Didim Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

O.U.’nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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