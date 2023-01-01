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Mustafa Sarıgül'den flaş emekli maaşı mesajı! "Asgari ücretten az olmayacak"

Mustafa Sarıgül'den flaş emekli maaşı mesajı! "Asgari ücretten az olmayacak"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin iktidarında yapacaklarına ilişkin, “En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmayacak. Bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çıkaracağız" dedi.

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 2023 vizyonunu anlattığı "Çare Değişim" programında Gayrettepe Point Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. Bu yıl da vatandaşla bir arada olacağını belirten Sarıgül, “Ben bu yıl her gün cezaevi önlerinde olacağım, çarşıda olacağım, markette olacağım, pazarda olacağım. Vatandaşımın canı nerede acıyorsa ben orada olacağım" dedi. İktidar olmaları halinde bazı temel ürünlerde fiyatları sabitleyeceklerini kaydeden Sarıgül, “Et, süt, yumurta, un, yağ, şeker, bebek bezi, bebek maması, bakliyat gibi 10 kalem temel ihtiyaç maddesi belirleyeceğiz. Bu ürünlerin fiyatlarını sabitleyeceğiz, gerekiyorsa biz devlet olarak desteğimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çıkaracağız"
İktidarlarında emekli maaşlarının asgari ücretten düşük olmayacağını söyleyen Mustafa Sarıgül, “En düşük emekli maaşı, asgari ücretten az olmayacak. Emekliler arasındaki haksız maaş farklarını ortadan kaldıracağız. Emeklilerden sağlık katkı payı ödemesi almayacağız. Bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarını, dul ve yetim aylıklarını, şehit ve gazilerin maaşlarını, asgari ücret düzeyine çıkaracağız” diye konuştu.

TDP iktidarında yurt ücreti, öğrenim ve katkı kredisi olmayacağını anlatan Sarıgül, “İhtiyacı olana karşılıksız burs vereceğiz. Öğrencilere bütün imkanları biz sağlayacağız. Eğitimlerini yapacak ve gidecekler. Biontech aşısını bulan 2 Türk’e biz gerekli hizmetleri sağlamış olsaydık onlar Türkiye’de bu buluşu yapacaktı, Biontech aşısı Almanya’da değil Türkiye’de çıkacaktı” dedi.

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