İstanbul'da şüpheli çanta paniği: "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan sırt çantası kısa süreli paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Patlatma anından önce, güvenlik şeridini geçen kişinin şüpheli çantayı alıp fırlatması üzerine çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Fünye ile patlatılan sırt çantasından ise cips ve kağıt havlu çıktı.

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Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çantayı alıp fırlattı

Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti. "Ben bunu açarım, sıkıntı yok." diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.

Bomba paniğiyle kaçtılar

Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Çantayı fırlatan kişi polis tarafından uzaklaştırılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı.

Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.