Adana Demirspor Hulk için harekete geçti! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Hulk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Abone ol

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Adana Demirspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Mavi-Şimşekler, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile birlikte kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hulk, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.

Murat Sancak doğrulamıştı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz aylarda "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik" ifadeleri ile ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

Teklif yapıldı iddiası

Sezon başında kadrosuna kattığı Dyzuba'dan istediği verimi alamayarak sözleşmesini fesheden Güney ekibinde Başkan Sancak'ın gönlünde yatan ismin Hulk olduğu ve bu doğrultuda oyuncunun transferi için kulübü Atletico Mineiro'ya resmi teklifin yapıldığı iddia edildi.

Brezilya'da 46 maçta 34 kez skor katkısı sağladı

Ülkesi Brezilya'da ilerleyen yaşına rağmen üstün performansı ve istikrarlı oyunu ile dikkat çeken Hulk, Mineiro'da 46 müsabakada 29 gol atma başarısı gösterirken 5 de gol pası ile skora katkı sağladı.

36 yaşındaki yıldızın 31 Aralık 2024'e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunurken piyasa değeri 2.5 Milyon Euro olarak gösteriliyor.