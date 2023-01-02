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TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yanan hafif ticari araç alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde hafif ticari araç alevlere teslim oldu. İstanbul istikametinde sağ şeritte duran araçta bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

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