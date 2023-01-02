BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,01
ALTIN 1.097,27
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy duyurdu! Yeni yılın ilk gününde 45 İHA imha edildi

Zelenskiy duyurdu! Yeni yılın ilk gününde 45 İHA imha edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek 45 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

Abone ol

Zelenskiy, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023'ün ilk gününde de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA'lar fırlattığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA'nın imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da vahşet! 4 köpek tüfekle vurularak öldürüldü, ikisinin gözleri ise...
Ankara'da vahşet! 4 köpek tüfekle vurularak öldürüldü, ikisinin gözleri ise...
Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! O listeye 'Türk Messi' olarak girdi!
Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! O listeye 'Türk Messi' olarak girdi!
Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!
Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!
TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi
TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi
İstanbul'da şüpheli çanta paniği: "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
İstanbul'da şüpheli çanta paniği: "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
ABD California’da şidddetli deprem
ABD California’da şidddetli deprem
Adana Demirspor Hulk için harekete geçti! Resmi teklif yapıldı
Adana Demirspor Hulk için harekete geçti! Resmi teklif yapıldı
Yemek yaparken elbiseleri tutuştu: Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!
Yemek yaparken elbiseleri tutuştu: Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!
Bursa'da takla atıp, ters döndüler! Kaza sonrası 3 kişi kayıplara karıştı
Bursa'da takla atıp, ters döndüler! Kaza sonrası 3 kişi kayıplara karıştı
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Ölüler ve çok sayıda yaralı var
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Ölüler ve çok sayıda yaralı var
IMF Başkanı'ndan kritik uyarı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak!
IMF Başkanı'ndan kritik uyarı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak!