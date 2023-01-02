Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! O listeye 'Türk Messi' olarak girdi!

Fenerbahçeli oyuncu Arda Güler, UEFA'nın "2023 yılında takip edilmesi gereken oyuncular" listesinde yer aldı.

Abone ol

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

40 kişilik listede yer aldı

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

"Türk Messi"

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.