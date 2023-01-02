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Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!

Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!

Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. 22 yaşındaki genç kız, yılbaşı gecesi tabancayla kendini vurarak intihar etti.

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Olay, Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (22) yeni yıla sayılı dakikalar kala evlerinde tabancayla kendini kafasından vurdu.

Soruşturma başlatıldı
Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. B.A.'nın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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