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Denize ağ atarken ayağına dolandı! Sonrası çok korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denize ağ atarken ayağına dolandı! Sonrası çok korkunç

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir balıkçı attığı ağın ayağına dolanması sonucu denize düşerek hayatını kaybetti.

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Akçaabat Limanı’ndan tek başına denize açılan Şevki Markal (48) açıkta  ağ atmaya başladı. O sırada balık ağı ayağına takılarak dolanan Şevki Markal denize düştü. Ağdan bir türlü kurtulamayan Şevki Markal boğularak hayatını kaybetti.

Tekneleri ile denize açılan balıkçılar arkadaşlarının teknesinin boş olduğunu görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi.

Markal, balıkçılar ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknesine 5-10 metre mesafede deniz içinde ayağı ağa dolanmış ve boğulmuş halde cansız şekilde bulundu. 

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