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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti! Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ailesinden ilk açıklama

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti! Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ailesinden ilk açıklama

ANKARA'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesi sosyal medyadan açıklama yayınladı.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesinden açıklama geldi. 

Ateş’in sosyal medya hesabından eşi Ayşe Ateş tarafından yapılan açıklamada  "Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir." denildi. İşte o açıklama

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