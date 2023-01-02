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Hülya Avşar sahnede büyüledi, sosyal medyayı salladı! Kasık dekolteli elbisesi olay oldu

Hülya Avşar sahnede büyüledi, sosyal medyayı salladı! Kasık dekolteli elbisesi olay oldu

Yeni yıla bir mekanda sahne alarak giren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği şarkılarıyla kulakların pasını silen ünlü isim cesur kasık dekolteli elbisesi ile büyülemeyi başardı. O anları sosyal medyada paylaşan Avşar Kızı "Kim der ki 59 yaşında" dedirtti. 

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Ünlü şarkıcı hülya Avşar, yılbaşı gecesi İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Yeni yıl gecesi sahnenin tozunu attırırken siyah elbise tercih eden Avşar'ın kasık dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Hülya Avşar'ın iki bacağında da olan yırtmaçlı siyah elbisesi bir hayli dikkat çekti. "Bu bacak değil kasık dekoltesi", "Kim der ki 59 yaşında!" yorumlarına sebep olan Avşar hayranlarından tam not aldı.

Avşar, sahneden pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı. Ünlü şarkıcı yayıbladığı karelere "Harika bir yıl olsun" notunu düştü.

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