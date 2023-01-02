BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,01
ALTIN 1.096,73
HABER /  GÜNCEL

Ünlü oyuncu aile yemeğinde zehirlendi! Bursa'da mantar yiyen 15 kişi hastanelik oldu

Ünlü oyuncu aile yemeğinde zehirlendi! Bursa'da mantar yiyen 15 kişi hastanelik oldu

BURSA'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Abone ol

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti.

Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu vaade sakın kanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi
Bu vaade sakın kanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti! Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ailesinden ilk açıklama
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti! Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ailesinden ilk açıklama
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu acı haberi duyurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu acı haberi duyurdu
Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Optimar'ın son anketi paylaşıldı bomba sonuç
Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Optimar'ın son anketi paylaşıldı bomba sonuç
Denize ağ atarken ayağına dolandı! Sonrası çok korkunç
Denize ağ atarken ayağına dolandı! Sonrası çok korkunç
Hava fişek üretim tesisinde yangın! Ölenler ve yaralılar var
Hava fişek üretim tesisinde yangın! Ölenler ve yaralılar var
Zelenskiy duyurdu! Yeni yılın ilk gününde 45 İHA imha edildi
Zelenskiy duyurdu! Yeni yılın ilk gününde 45 İHA imha edildi
Ankara'da vahşet! 4 köpek tüfekle vurularak öldürüldü, ikisinin gözleri ise...
Ankara'da vahşet! 4 köpek tüfekle vurularak öldürüldü, ikisinin gözleri ise...
Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! O listeye 'Türk Messi' olarak girdi!
Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! O listeye 'Türk Messi' olarak girdi!
Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!
Kan donduran olay: 22 yaşındaki genç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu!
TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi
TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi
İstanbul'da şüpheli çanta paniği: "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
İstanbul'da şüpheli çanta paniği: "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı