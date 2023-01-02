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Bu vaade sakın kanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi

Bu vaade sakın kanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi

'Sınavsız ehliyet' vadeden dolandırıcılar, kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor, ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın 'sözde' yanmaması için daha fazla para istiyor.

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Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemle ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, bu kez kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef aldı. Koray Taşdemir'in haberine göre sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam verip duyuru yaparak 'sınavsız ehliyet' vaat eden dolandırıcılar kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın sözde yanmaması için daha fazla para istiyorlar.

Vatandaşlar ise baştan anlaşıp gönderdikleri paranın yanmasından korkarak daha fazla para gönderiyorlar ancak ne umdukları gibi sınavsız şekilde ehliyet alabiliyorlar ne de yatırdıkları parayı geri alabiliyorlar.

Sınava sizin adınıza jokerimiz giriyor

Sabah olarak dolandırıcıların taktiklerini birebir afişe etmek için onlarla irtibata geçti. Dolandırıcılar sınavsız şekilde ehliyet alabilmek için yapılması gerekenleri sıraladı:

"Kimlik bilginizin fotoğraflarını çekip buradan WhatsApp yoluyla gönderiyorsunuz ardından 300 Türk lirası kayıt ücreti yatırıyorsunuz, işlemlerinizi başlatıyoruz. Öncelikle yazılı sınava giren ardından Direksiyon Sınavına giren kursumuza hizmet veren bu şahısların girdiği sınavlara sizin adınıza ayarlama yapıyoruz. Kişi-jokerimiz giriyor ve sertifikanız çıkartılıyor. En son ehliyet kartınızı da bastırıp sizlere kargo yoluyla gönderiyoruz. Kargonuzu alıyorsunuz, E-Devlet veya Trafik Şube olabilir sorgulatıyorsunuz. Aklınızda bir şey kalmaması açısından gerçek orijinal ehliyet olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemler olurken ehliyetiniz E-Devlet sisteminde aktif olunca kalan asıl ehliyet ödememiz olan 5 bin 300 Türk lirasını gönderiyorsunuz."

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