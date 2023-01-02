Bu vaade sakın kanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi

'Sınavsız ehliyet' vadeden dolandırıcılar, kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor, ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın 'sözde' yanmaması için daha fazla para istiyor.

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Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemle ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, bu kez kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef aldı. Koray Taşdemir'in haberine göre sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam verip duyuru yaparak 'sınavsız ehliyet' vaat eden dolandırıcılar kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın sözde yanmaması için daha fazla para istiyorlar.

Vatandaşlar ise baştan anlaşıp gönderdikleri paranın yanmasından korkarak daha fazla para gönderiyorlar ancak ne umdukları gibi sınavsız şekilde ehliyet alabiliyorlar ne de yatırdıkları parayı geri alabiliyorlar.