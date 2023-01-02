Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu acı haberi duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdare Kurulu Üyesi Sedat Cengiz'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sedat Cengiz, kalp krizi geçirerek vefat etti.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Cengiz'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu:

Değerli yol arkadaşımız, güzel insan, partimizin Genel İdare Kurulu Üyesi Sedat Cengiz kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun…