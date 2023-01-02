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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi trafiğine kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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