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Mardin'de feci kaza servis aracı devrildi! 5 kişi öldü 6 yaralı var

Mardin'de feci kaza servis aracı devrildi! 5 kişi öldü 6 yaralı var

Mardin'den sabah saatlerinde feci bir kaza haberi geldi. Valilik personelini ve üniversite öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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MARDİN'de valilik ve üniversite personelini taşıyan servis aracı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler de geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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