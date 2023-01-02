Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' getiren 'Ahmak' davasının görevden alınan hakiminden şok iddialar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK üyelerine hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan 'Ahmak' davasına bakan ve "hapis cezası vermeyi kabul etmediği için sürgüne gönderildiği" iddia edilen hakim Hüseyin Zengin’in HSK’ya vermeye hazırlandığı ifadesi ortaya çıktı. Zengin, şok iddialarda bulundu.

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Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çıkan davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin görevden alınarak Samsun'a atanmıştı. Hüseyin Zengin, "İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı” demişti.

HSK ifadeye çağırırsa ne diyecek?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü yazısında, hakim Hüseyin Zengin’in HSK’ya vermeye hazırlandığı ifadesine yer verdi. Terkoğlu, Zengin’e yakın bir kaynağa, “HSK müfettişlerinin söz konusu süreci sormaları halinde hâkim Zengin’in neler anlatacağını” sorduğunu yazdı. Terkoğlu, “Daha önceki yazdıklarıma ek olarak söyleyecekleri arasında bir ifade dikkatimi çekti” dedi.

Başsavcı bana dedi ki...

İmamoğlu davasından alınan hâkim Hüseyin Zengin’e “Sen ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük” demişler iddiasında bulunan Barış Terkoğlu, şunları yazdı:

“Anadolu Adliyesi Başsavcısı İ.U. bana, Ekrem İmamoğlu’na ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak. Yargıtay sürecini de çözmek için çalışıyoruz. Yani senin kararın üst mahkemelerde de onaylanacağı için sorun yaşamayacaksın.”

İstinaf cezayı bozabilir mi?

Terkoğlu, “Hani, İmamoğlu’nun ahmak davası İstinaf’a gidiyor, birileri ‘Orada bozulur herhalde’ diyor ya... Hüseyin Zengin’e yapılan telkine bakarsanız sadece yerel mahkeme değil, yukarısı da ayarlanmış! İmamoğlu’na ceza isteyen savcı Furkan Okudan’a, cezadan sonra terfi gibi bir görev verilmesi, ayarlama işini neredeyse gözümüze sokuyor” diye yazdı.