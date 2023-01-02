Son anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'yi yakaladı! Asıl sürpriz Kılıçdaroğlu'nda...

Haziran 2023'te yapılması gerçekleştirilmesi gereken seçimlerin daha erkene çekileceği neredeyse kesinleşti. Kimi kulis haberlerine göre 30 Nisan kimi kulis haberlerine göre ise 14 Mayıs'ta seçim var. Seçim Diçin dha erken tarihleri seslendirenler de var. Seçim yaklaştıkça araştırma şirketleri de peş peşe anket sonuçları açıklamaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda Survey’in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği kasım ayı anketini paylaştı.