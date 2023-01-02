Son anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'yi yakaladı! Asıl sürpriz Kılıçdaroğlu'nda...
Haziran 2023 seçimlerinin erkene çekilip çekilmeyeceği tartışması sürerken anketler de peş peşe geliyor. Son olarak Areda Survey’in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçları çıktı. Areda Survey anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre sonra yüzde 50'yi geçtiğini belirten Hürriyet yazarı ABbdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu sürprizini yazdı.
Haziran 2023'te yapılması gerçekleştirilmesi gereken seçimlerin daha erkene çekileceği neredeyse kesinleşti. Kimi kulis haberlerine göre 30 Nisan kimi kulis haberlerine göre ise 14 Mayıs'ta seçim var. Seçim Diçin dha erken tarihleri seslendirenler de var. Seçim yaklaştıkça araştırma şirketleri de peş peşe anket sonuçları açıklamaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda Survey’in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği kasım ayı anketini paylaştı.
Areda Survey’in Kasım ayı anketinde iki şeyin dikkatini çektiğini belirten Abdulkadir Selvi, "Biri cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yüzde 50’yi, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 30’u yakalaması. Seçmen Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışını satın almış durumda. Diğeri ise ikinci kez bir ankette daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş’ı geçmesi" ifadelerini kullandı.
Areda Survey anketine göre “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 29.3’ü Kemal Kılıçdaroğlu cevabı verirken, onu yüzde 24.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Meral Akşener yüzde 6.6’yla üçüncü sırada gelirken onu yüzde 6.4’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Muharrem İnce’nin yüzde 5.9’la beşinci sırada çıktığı araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 4.1’le altıncı sırada yer alıyor.
Erdoğan yüzde 50'ye yaklaştı
“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.9’u Erdoğan derken, yüzde 15.7’lik oranla Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer aldı. Yüzde 15.3’le üçüncü sırada yer alan Mansur Yavaş’ı yüzde 10’la Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 4.5 oy oranına ulaştığı ankette altıncı sırada yüzde 2.4 oy oranı ile Meral Akşener yer alıyor.