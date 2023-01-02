Ülkücü Başkan suikastinde şok gelişme! MHP İstanbul İl yöneticisi gözaltına alındı iddiası

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme. MHP ve Ülkü Ocakları yönetimi suikastle ilgili suskunluğunu korurken, soruşturma kapsamında Ülkü Ocakları eski Maltepe Şube yöneticisi ve MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk'ün gözaltına alındığı iddia edildi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş hayatını kaybederken, Selman Bozkurt yaralanmıştı. Gazeteci Alican Uludağ, suikastle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesinin de olduğunu duyurdu. İşte Alican Uludağ'ın soruşturmayla ilgili yaptığı paylaşımlar şöyle:

Motosikleti kullanan kişi gözaltında

Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi. Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimleri öne çıkıyor. Tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı firarda ve yakalanamadı. Motosikleti kullanan Doğukan Çep’in ise gözaltına olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine İstanbul’dan Suat Kurt adlı bir şüphelinin adı tespit edildi.

Hasan Ferit Gedik cinayeti sanığı

Doğukan Çep önemli bir isim. Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015’te tahliye edildi. 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Serbest kaldıktan sonra kaybolmuştu

Doğukan Çep hakkında cezayla birlikte yakalama kararı da çıkarıldı, ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı ancak Sinan Ateş cinayeti için ortaya çıktı. Dün Gülsuyu’nda kullanılan Çep, bugün de Sinan Ateş olayında taşeron yapıldı.

'Dodo' lakaplı Doğukan Yardak suç örgütü

Doğukan Çep ve Eray Özyağcı’nın ise Dado lakaplı Doğukan Yardak’ın kurduğu suç örgütünde yer aldığı iddia ediliyor. Maltepe-Gülsuyu’nda faaliyet gösteren Yardak’ın yurt dışına kaçtığı düşünülüyor. Asıl soru şu, bu kişiler kimin taşeronu?

O bağlantı ilk kez tespit edildi

Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi. Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor.

MHP İstanbul İl Yönetimi listesinde

Ufuk Köktürk’ün adı “MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu” listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Köktürk’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor.

Sinan Ateş'in iki çocuğunun cenazedeki gözyaşları herkesi ağlattı.

"Cinayetin nedeni konusunda iki tez var"

Cinayetin nedeni konusunda iki önemli tez var. İlki Mersin olayına misilleme. İkincisi, MHP içerisinde Sinan Ateş’in son dönemde İyi Parti’yle temasta olduğu algısı ve bu nedenle kendisine “ders” verilmek istendiği.

Hatta cinayet talimatının Sinan Ateş’in bacaklarından vurulması şeklinde gittiği öne sürülüyor. Ancak ölüm olayının hesapta olmadığı iddiası var. Ancak bu, şüphelilerin daha az ceza almak için bir savunma kurgusu da olabilir.