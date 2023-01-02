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Film değil gerçek: Zırhlı araçlarla hapishane bastılar, 14 kişi hayatını kaybetti

Film değil gerçek: Zırhlı araçlarla hapishane bastılar, 14 kişi hayatını kaybetti

MEKSİKA'da bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay esnasında 24 mahkum hapishaneden kaçtı.

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Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde bulunan bir hapishaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Zırhlı araçlarla hapishaneye gelen silahlı saldırganların gardiyanlara açtığı sonucu 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti.

Chihuahua Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan olayda en az 24 mahkumun da hapishaneden firar ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından hapishanedeki durum kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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