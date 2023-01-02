Teoman 'jelibon' göndermesi yaptı Melih Gökçek kıyamet kopardı: Şişirip kondom uçursana...
Ünlü şarkıcı Teoman sahnede 'jelibon' göndermesi yapınca Melih Gökçek sosyal medyada adeta patladı. Gökçek, Teoman'a üst üste saydırıp 'Teoman tam dingirik biriymiş' dedi. İşte ağır sözlerin geçtiği Gökçek-Teoman kavgası...
Teoman, dün gece Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı. Saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen Teoman, Lozan Antlaşması üzerinden bir de 'espri' yaptı.
Teoman sözlerinde, Ankara’nın eski belediye başkanı AK Partili İbrahim Melih Gökçek’in ‘jelibon’ ifadelerine göndermede bulundu.
"Jelibonları çıkartabiliriz"
Teoman, “Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi...
Sahnedeki 'espri'yi duyan Melih Gökçek Twitter'dan Teoman'a patladı.Gökçek, üst üste paylaşımlarda bulunarak sert sözler kullandı.