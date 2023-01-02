Teoman 'jelibon' göndermesi yaptı Melih Gökçek kıyamet kopardı: Şişirip kondom uçursana...

Teoman, dün gece Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı. Saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen Teoman, Lozan Antlaşması üzerinden bir de 'espri' yaptı.