Hulusi Akar dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın ilk SİHA gemisi” ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Dünyanın ilk SİHA gemisi" ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu.

Akar, Marmara Denizi'nde deniz kabul testleri devam eden gemiye helikopterle indi. Anadolu gemisine seyri sırasında deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de eşlik etti.

Yunanistan'a sert tepki

"Yunanistan devamlı ağlıyor" diyen Bakan Akar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın gerginlik peşinde olduğunu ve NATO toplantısını sabote ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Yunanistan, Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor. Şoveniz politikalarını kabul ettirmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

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