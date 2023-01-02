Böyle vicdansızlık olamaz! Kanser hastası yaşlı kadına yaptıklarına bakın

ADANA’da tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip onu dakikalarca dövdükten sonra parasını ve altınlarını gasp edip kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

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Yüreğir ilçesinde yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi, kendisini tüpçü olarak tanıtıp, yalnız yaşayan meme kanseri Lütfiye Atbeyen’in (72) kapısını çaldı. Şüpheli, kapıyı açan yaşlı kadının ağzını eliyle kapatıp, evin içine sürükledi.

Yaşlı kadını baygınlık geçirene kadar darbeden şüpheli, yatak odasındaki dolapta bulunan 4 bin TL, 6 çeyrek, 1 tam altın ile çeşitli ziynet eşyalarını çalıp, evden çıktı. Bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, komşularından yardım istedi. Atbeyen, adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıyı belirledi.



