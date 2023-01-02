Milyonlar bu haberi bekliyordu! Borçlulara af mı geliyor

Yeni yıl ile birlikte Haziran’da seçime gidecek Türkiye’de vergi affı olup olmayacağı merak konusu oldu. 2022’de varlık barışı da dahil, icra borçlarına gelen aflar sonrasında hükümetin yeni bir vergi ve SGK borcu yapılandırması için hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

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Türkiye seçim yılına girerken milyonlarca vatandaş ‘2023’te vergi affı çıkar mı? Ne zaman, kapsamı ne olur? gibi soruları araştırmaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan konuya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Erdursun ‘Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma’ geleceğini söyledi. Uzmanlar ise önceki yapılandırmadan daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılabileceğini ve Nisan ayının öne çıktığını dile getirdi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor...” ifadelerini kullandı.

Nisan ayından sonra çıkma ihtimali zayıf

En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde. Uzmanlar ise olası seçim takviminin dikkate alındığında Nisan sonrası Meclis'te kanun çalışması yapılabilmesinin pek olanaklı görünmediğini dile getiriyor.

Varlık barışında süre uzatıldı

Öte yandan halen yürürlükte olan “varlık barışı” düzenlemesi ise devam ediyor. Bu düzenleme yurt içinde veya yurt dışında mevcut kayıt dışı tüm gelirlere çok az bir maliyetle kayda alabilme ihtimali verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’nin 9 Ağustos 2022’deki sayısında yayımlanan kararına göre, gerçek ve tüzel kişiler kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar yararlanabilecekler. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Vergi gelirleri 2023 için 3 kat arttı

Ancak 2022’de 1 trilyon 250 bin TL olarak öngörülen vergi geliri, 2023’te 3,8 trilyona çıkartıldı. Bu yıl böylece vergi gelirleri tam 3 kat arttırılmış oldu. 2023’de vergi kalemlerine ödeyecekleri tutarlar ise şöyle:

Motorlu taşıt araçlarından 204 milyar lira, tütün mamullerinden 126 milyar lira, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 85 milyar lira, alkollü içkilerden 55 milyar lira, dayanıklı tüketim mallarından 36 milyar lira, özel iletişim vergisinden 20 milyar lira, şans oyunlarından 13 milyar lira vergi alınacağı hesaplanıyor. Beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamıysa 512 milyar TL.