Kulis haber... Aslı Baykal bombası! AK Parti'den babasına rakip olmak istedi ama...

CHP eki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, AK Parti'den milletvekili olmak istediği iddia edildi. Aslı Baykal'ın "Antalya 1. sıra milletvekili adayı olayım" teklifinin, AK Parti tarafından reddedildiği iddia edildi.

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CHP'den istifa ettikten sonra sosyal medya paylaşımları ve röportajlarla CHP yönetimini topa tutan Aslı Baykal'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Baykal bu iddiaları "şimdilik" kaydıyla reddederken, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'dan flaş bir iddia geldi.

Antalya için AK Parti'ye haber gönderdi

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın, AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum. Ama pek kabul görmemiş bu öneri" dedi. Bursalı, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Birinci sıra olmaz ama seçilecek yerden...

"Ama durun bakalım, AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz. Aslı Baykal buna zemin hazırladı biliyoruz. CHP’de üyeymiş, istifa etti. CHP’yi ağır suçlayarak.. Arkasından “yerli ve milli”, yani AKP’nin sloganın yanında olduğunu açıkladı..

Profesörlükle hayatını sürdürecek değil ya!

CHP ve Türkiye’de siyasete “ağır damgalar vurmuş büyük bir politikacının kızı” olarak böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki! Parti de kurar, milyonları peşine takar, olmadı AKP’ye de girer milletvekili olur. Evet milletvekili olmak bir geleneği sürdürmek açısından önemli."