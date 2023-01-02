Galatasaray'da şok sakatlık! Derbi öncesi yıldız futbolcudan kötü haber
Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bel, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.Abone ol
Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sol bek Emre Taşdemir sakatlandı.
27 yaşındaki futbolcu Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Diğer bir yerli futbolcu Kazımcan Karataş'ın da uzun süreli sakatlığı bulunması teknik heyeti zora soktu.
Okan Buruk'un elinde performasından memnun olmadığı ve takımdan göndermek istediği Patrick Van Aanholt kaldı.