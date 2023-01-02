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Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı

Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte otomobil markaları araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Birçok otomobil markasının sitesinde yer alan fiyat listesinde uyarı aynı: 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.' Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam gelmesi bekleniyor.

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2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Haber7'in haberine göre sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"  

Sıfır araç fiyatlarına ortalama yüzde 4'lük yeni bir zam bekleniyor.Yeni fiyatlar listelerin açıklanmasıyla belli olacak.

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