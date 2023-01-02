Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte otomobil markaları araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Birçok otomobil markasının sitesinde yer alan fiyat listesinde uyarı aynı: 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.' Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam gelmesi bekleniyor.

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2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Haber7'in haberine göre sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"