Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı
Yeni yıla girilmesiyle birlikte otomobil markaları araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Birçok otomobil markasının sitesinde yer alan fiyat listesinde uyarı aynı: 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.' Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam gelmesi bekleniyor.Abone ol
2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Haber7'in haberine göre sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"
Sıfır araç fiyatlarına ortalama yüzde 4'lük yeni bir zam bekleniyor.Yeni fiyatlar listelerin açıklanmasıyla belli olacak.
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