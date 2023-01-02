Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Uzman en düşük 12. 500 olacak dedi yeni maaşları sıraladı
EYT'nin ardından şimdi gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" diye konuşmuştu. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Maaşlar ne kadar artacak? Uzman isim canlı yayında anlattı ve rakam verdi. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberinin detayları...
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT sorunu çözüldü. Asgari ücrete de yüzde 54,6 zam yapıldı. Şimdi gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? Asgari ücretteki gibi bir zam olur mu? İşte haberin detayları...
Memur ve emekli zam oranları ne olur?' sorusuna SGK Uzmanı Ali Duman, Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi. İşte Duman'ın açıklamaları:
Enflasyon rakamları belli oluyor
"Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor. Yılda iki defa belirliyor; ocak ve temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım.
5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında yüzde 14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor.