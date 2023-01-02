Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Uzman en düşük 12. 500 olacak dedi yeni maaşları sıraladı

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT sorunu çözüldü. Asgari ücrete de yüzde 54,6 zam yapıldı. Şimdi gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? Asgari ücretteki gibi bir zam olur mu? İşte haberin detayları...