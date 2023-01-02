MHP üstünü çizdi! Suikastında ismi geçen o kişiyi listeden çıkardı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi soruşturmasına ilişkin yeni detaylar geliyor. Cinayette gözaltı sayısı 5'ye yükselirken MHP, eski Ülkü Ocakları başkanı Ateş'e suikast soruşturmasında ismi geçen Ufuk Köktürk’ü İl Yönetim Kurulu listesinden çıkardı.

Abone ol

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi soruşturmasına ilişkin yeni detaylar geliyor. Cinayette gözaltı sayısı 5'ye yükselirken MHP, eski Ülkü Ocakları başkanı Ateş'e suikast soruşturmasında ismi geçen Ufuk Köktürk’ü İl Yönetim Kurulu listesinden çıkardı.

“Siyasi suikast olabileceğini” söyledi

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara’da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında öldürülen Sinan Ateş’in 12 Eylül’den sonra öldürülen ilk Ülkü Ocaklar Başkanı olduğunu ve saldırının “siyasi suikast olabileceğini” söyledi. Öte yandan Gazeteci Alican Uludağ da olayla ilgili gözaltı sayının 5'e çıktığını ve tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirtti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Muhalefet suikastın aydınlatılması için sesini yükseltirken, Ateş'in üyesi olduğu Ülkü Ocakları ve MHP’den herhangi bir açıklama gelmemesi ve cenazesine de katılmamaları siyaset gündemine oturdu.

Gözaltı sayısı 5'e çıktı

Gazeteci Alican Uludağ, soruşturmada edindiği yeni bilgileri Twitter hesabından, “Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bilgiler ve bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı sayısının 5’e çıktığı ifade ediliyor. Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi” dedi.

Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimlerinin öne çıktığını kaydeden Uludağ, Tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı’nın henüz yakalanamadığını, motosikleti kullanan Doğukan Çep’inse gözaltına olduğunu söyledi.

MHP o ismi listeden çıkardı

Muhalefet liderleri, hem AK Parti hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor. DW Türkçe’den Alican Uludağ, Twitter hesabından soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

Uludağ, MHP Yönetim Kurulu üyesi Köktürk’ün de de cinayete ilişkin gözaltına alındığını ve evinde silah bulunduğunu bildirdi.



Bunun üzerinde MHP İstanbul İl Başkanlığı, Köktürk ismini listeden çıkardı.