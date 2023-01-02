2023'ün ilk gününde yüzde 122 zamlandı! Araç sahiplerine kötü haber

2023 yılının ilk gününde piyasalarda oluşan hareketlilik etkisini ilk günden hissettirmeye başladı. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarına zam geldi.

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Vatandaşlar yeni yıla zamlarla girdi. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarına da zam geldi. Araçlarını muayene ettirecek vatandaşlar bu yıl 1130,40 TL ücret ödeyecek. Muayenesini yaptırmadığı aracıyla trafiğe çıkanlar ise yüzde 122 artışla 951 lira ödeme yapacak.

Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı. Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1130,40 TL ücret ödeyecek. 2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu.

Buna göre otomobil muayene ücretleri yüzde 122 zamlanmış oldu.

MUAYENE YAPTIRMAYANLARIN CEZASI DA ZAMLANDI

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene yaptıracak. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.