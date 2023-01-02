BIST 5.635
DOLAR 18,72
EURO 20,02
ALTIN 1.099,95
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

SGK'den emeklilik belgeleri için önemli duyuru

SGK'den emeklilik belgeleri için önemli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu görevlilerinin emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini bildirdi.

Abone ol

SGK'den yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilik işlemleri konulu genelge kapsamında emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022'den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK'ye göndermesi ve emeklilik işlemlerinde bu bilgi ve belgelerin esas alınacağının belirtildiği anımsatıldı.

Yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022'de 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login', 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login' internet adresinden ayrıca duyurulmuştur.

Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
Foto Galeri Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ Baltalimanı biyolojik atık su arıtma tesisini açtı
İSKİ Baltalimanı biyolojik atık su arıtma tesisini açtı
2023 tapu işlem masrafları arttı Emlak Uzmanı Özelmacıklı uyardı
2023 tapu işlem masrafları arttı Emlak Uzmanı Özelmacıklı uyardı
2023'ün ilk gününde yüzde 122 zamlandı! Araç sahiplerine kötü haber
2023'ün ilk gününde yüzde 122 zamlandı! Araç sahiplerine kötü haber
Galatasaray'da şok sakatlık! Derbi öncesi yıldız futbolcudan kötü haber
Galatasaray'da şok sakatlık! Derbi öncesi yıldız futbolcudan kötü haber
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ülkeden kaçan öğretmen şimdilerde paraya para demiyor
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ülkeden kaçan öğretmen şimdilerde paraya para demiyor
Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı
Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu! Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı
Ara seçimler Biden'ı cesaretlendirdi ama anketlerden kötü haber geldi
Ara seçimler Biden'ı cesaretlendirdi ama anketlerden kötü haber geldi
Kulis haber... Aslı Baykal bombası! AK Parti'den babasına rakip olmak istedi ama...
Kulis haber... Aslı Baykal bombası! AK Parti'den babasına rakip olmak istedi ama...
Yılbaşı gecesi abisini öldürmüştü! Üniversiteli genç kız tutuklandı
Yılbaşı gecesi abisini öldürmüştü! Üniversiteli genç kız tutuklandı
Adana trafiğine yüzde 30 rahatlatacak! Açılış için sona gelindi
Adana trafiğine yüzde 30 rahatlatacak! Açılış için sona gelindi
Yargıtay'dan emsal 'halı saha' kararı! Futbol turnuvası düzenleyen patrona şok: İşçi sakatlanınca...
Yargıtay'dan emsal 'halı saha' kararı! Futbol turnuvası düzenleyen patrona şok: İşçi sakatlanınca...
Türk-İş Başkanı açıkladı! Asgari ücret masasında neden yoktu yeni rakam için bomba sözler
Türk-İş Başkanı açıkladı! Asgari ücret masasında neden yoktu yeni rakam için bomba sözler