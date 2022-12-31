Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
İhlas Haber Ajansı
|
Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi yapı çalışmalar tamamlandığında müze olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini de açıkladı.
Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
17
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
27
Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını tekrarladı.
37
Bakan Ersoy, Mart ayı sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.
47