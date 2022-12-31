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Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi yapı çalışmalar tamamlandığında müze olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini de açıkladı.

Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

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Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. 

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Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını tekrarladı.

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Kız Kulesi yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu işte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Bakan Ersoy, Mart ayı sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.

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