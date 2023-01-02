Kabe'ye kar mı yağdı Nihat Hatipoğlu 'bu görüntüyü de ben çektim' diyerek paylaştı

Mekke'de sağanak yağış sonrası sosyal medyada Kabe'de kar yağdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin fake olduğu ortaya çıkarken Kabe'de bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bu görüntüyü de ben çektim. Sevgi ve dua ile" diyerek karla karışık yağmurun videosunu paylaştı.

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Suudi Arabistan'da mevsim normallerinin dışında seyreden iklim sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Geçen hafta sağanak yağış ve sel yaşanan Kabe’de bugün de kar yağdığı iddia edildi.

Kar görüntüleri sahte çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kabe'nin beyaza büründüğü, Müslümanların yağan karı şaşkınlıkla seyrettiği görülse de videonun efekt ile kar yağmış gibi gösterildiği belirtildi. Fakat videonun “fake” olduğu anlaşıldı.

Ölçülen sıcaklık değerinin 24 derece olduğu Kabe'de kar yağmadığı ortaya çıktı. Hatta kar görüntülerini gören vatandaşlar Kabe'yi canlı izlemek için internetten canlı yayın yapan kanallara girdi. Fakat görüntülerde herhangi bir yağışının yaşanmadığını gördü.

Kabe'de kar yağışını gören Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'da kar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Görüntünün efekt olduğunu öğrenen Orhan hemen paylaşımı kaldırdı.

Hatipoğlu: Kabe’de kar ile karışık yağmur indi

Buna karşın ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Twitter hesabından video paylaştı.

Hatipoğlu, "Kabe’de kar ile karışık yağmur indi. Ani hava değişikliği yaşanıyor. İnsanlar sırılsıklam da olsa tavaf dağılmadı. Bu görüntüyü de ben çektim. Sevgi ve dua ile" ifadelerine yer verdi.