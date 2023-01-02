Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.Abone ol
Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor’u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
20.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20.00 Trabzonspor - Giresunspor