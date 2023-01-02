Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedebilir! AK Parti'li Hamza Dağ'ın sözleri sonrası...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İki türlü seçime erken gitme imkânı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanı'nın Meclis’i feshetmesiyle” dedi. Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın seçimi erkene alabilmek için MHP'nin de desteğiyle Meclis’i feshedebileceğini yazdı.

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Gazeteci Murat Yetkin, “Erdoğan, seçimi zamanında, 18 Haziran’da yapmayı avantajına göremezse, müttefiki Bahçeli’nin de desteğiyle erkene almak için atabileceği adımlar arasında Meclis’i feshetmek de bulunuyor” dedi. Kanal 7’de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, “İki türlü seçime gitme imkânı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanı'nın Meclis’i feshetmesiyle” sözlerine dikkati çeken Yetkin, şunları yazdı:

Meclis'ten erkene alma kararı çıkmaz

- Erdoğan’ın seçimi vaktinden erken yaptırması, öne alma kararını muhalefet izin vermedikçe Meclis’ten çıkarması çok zor; Meclis aritmetiğini bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

- Bu durumda Erdoğan, Dağ’ın da söylediği gibi Meclis’i feshedip ülkeyi 60 gün içinde seçime götürebilir. Bu yalnızca Erdoğan’ın seçimi 18 Haziran’daki ilk turda kazanamayacağı endişesinin itirafı gibi olmakla kalmayacak.

- Aynı zamanda cumhuriyetin 100’üncü yılında bir Cumhurbaşkanı'nın kendisine seçim avantajı sağlamak için parlamentoyu feshetmesi anlamına da gelecek.