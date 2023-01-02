Kocaeli'de ilginç olay: Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü!

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki üst geçitte bulunan asansörde ilginç bir olay yaşandı. Duyarsız bir şahıs hem asansörde sigara içti hem de sigarayı sebepsizce güvenlik kamerasının objektifine bastı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Üst Geçidinde bulunan asansöre iki şahıs bindi. Şahıslardan biri asansörde sigara içmeye devam etti. Doğru bir davranış olmamasına rağmen asansörde sigara içen şahıs, daha sonra sigarayı güvenlik kamerasına tutarak, objektife de zarar verdi. Şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörden inerek, yollarına devam etti.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanan çirkin olayın ardından güvenlik kamerasını yeniledi.

Öte yandan, kent genelindeki üst geçitlerde bulunan asansörler, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak asansörlere zaman zaman duyarsız vatandaşlar tarafından zarar da veriliyor.

Geçtiğimiz aylarda da bazı asansörlerin kapıları kırılmış, tekmelenmiş ve aynı zamanda sprey boyalar ile çeşitli yazılar yazılmıştı.