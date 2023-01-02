BIST 5.639
DOLAR 18,73
EURO 20,01
ALTIN 1.099,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı 1 kişi öldü gerçek hastanede ortay çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı 1 kişi öldü gerçek hastanede ortay çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil, palmiyeye çarparak parçalara ayrıldı. Aracı kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve hastanede yapılan kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Abone ol

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halindeki İclal Hülya B.'nin kullandığı 06 AG 6124 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaçlara, ardından da palmiyeye çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu'na bağlı ekipler ve trafik ekipleri sevk edildi.

Aracı kullanan İclal Hülya B., vatandaşlar ve kurtarma ekibi tarafından parçalanan aracın tavan bölümünden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan Ahmet Erdem Sucu’nun (31) sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sucu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aracı kullanan İclal Hülya B.’nin sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mahmut Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama
Bakan Mahmut Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan dev ihracat hamlesi
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan dev ihracat hamlesi
Kocaeli'de ilginç olay: Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü!
Kocaeli'de ilginç olay: Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü!
Aracını satılığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı kendi aracını almak için 304 bin lira ödedi
Aracını satılığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı kendi aracını almak için 304 bin lira ödedi
7’nci Yargı Paketi tamamlandı ayrıntılar netleşti o eşyalar artık haczedilemeyecek
7’nci Yargı Paketi tamamlandı ayrıntılar netleşti o eşyalar artık haczedilemeyecek
Tarım cebimde uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu Türkiye'de bir ilk
Tarım cebimde uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu Türkiye'de bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi
Fiyatı en çok artan ürünler neler? İşte 2022'nin zam şampiyonu
Fiyatı en çok artan ürünler neler? İşte 2022'nin zam şampiyonu
Fuat Oktay az önce duyurdu! E devlet'te devrim gibi yenilik
Fuat Oktay az önce duyurdu! E devlet'te devrim gibi yenilik
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedebilir! AK Parti'li Hamza Dağ'ın sözleri sonrası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedebilir! AK Parti'li Hamza Dağ'ın sözleri sonrası...